Covid: Salvini, ‘con Draghi incontro utile e costruttivo, al centro salute e lavoro’ (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “incontro molto utile, positivo, costruttivo. Abbiamo parlato di salute e lavoro, le uniche due emergenze di cui la Lega si sta occupando”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “molto, positivo,. Abbiamo parlato die lavoro, le uniche due emergenze di cui la Lega si sta occupando”. Così il leader della Lega Matteo, lasciando Palazzo Chigi dopo l’con il premier Mario. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

LiaQuartapelle : Mentre Putin firma una legge per garantirsi di restare presidente fino al 2036, @navalny viene ricoverato in una in… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A MARIO DRAGHI: “NUOVI PROTOCOLLI E RIAPRIAMO IN SICUREZZA BAR, TEATRI E PALESTRE” - ilariacapua : Ecco un esempio di ottimo giornalismo anti-strumentalizzazione. Grazie @Open_gol - zazoomblog : Covid: Salvini dati devono dettare linea su riaperture Draghi daccordo - #Covid: #Salvini #devono #dettare - angelo7milano : RT @LegaSalvini: ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI… -