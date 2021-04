Covid: rischio decesso ridotto per pazienti metastatici (Di giovedì 8 aprile 2021) Covid: i pazienti metastatici in trattamento hanno un rischio ridotto di mortalità se contagiati in base a un nuovo studio Lo studio AIOM-L Corona, recentemente pubblicato, costituisce il primo studio ampio relativo all’impatto di Covid-19 sui pazienti oncologici all’interno della regione italiana, la Lombardia, colpita per prima e in modo più grave dalla prima ondata… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 8 aprile 2021): iin trattamento hanno undi mortalità se contagiati in base a un nuovo studio Lo studio AIOM-L Corona, recentemente pubblicato, costituisce il primo studio ampio relativo all’impatto di-19 suioncologici all’interno della regione italiana, la Lombardia, colpita per prima e in modo più grave dalla prima ondata… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

MarcelloChirico : #JuveNapoli 3 positivi #covid alla #Juventus La ASL Torino: 'Al momento la partita non è a rischio' ma all'andata… - Agenzia_Ansa : Una 'mappa della solidità' delle imprese realizzata dall'Istat indica che 'circa il 45% è strutturalmente a rischio… - ZZiliani : (2) ?.. e se non è chiedere troppo: chi erano gli altri tre juventini che si sono esposti al rischio #Covid? E che… - MarcelloLyotard : @Swanie76267526 No il calcolo si fa sui singoli, chi è a rischio covid si vaccina, chi no no, sennò danneggi inutil… - PaolaSimonin : RT @MarcelloLyotard: Chiedere ad un ventenne sano di vaccinarsi contro il covid assumendo il rischio vaccino in presenza di un rischio mala… -