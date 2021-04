Covid: Renzi, 'grazie per l'affetto verso la mia famiglia' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare tutti per l'affetto di queste ore verso la mia famiglia. Emanuele e Ester sono ufficialmente fuori rispettivamente da quarantena e isolamento. Agnese sta molto meglio e attende il tampone per verificare che si sia finalmente negativizzata". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enwws. "grazie di cuore, dunque, per i messaggi e un abbraccio virtuale a tutte le famiglie che stanno vivendo la nostra stessa esperienza, specie a quelle che hanno una forma grave e parenti costretti alla ospedalizzazione. Forza, siamo tutti con voi!", aggiunge il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare tutti per l'di queste orela mia. Emanuele e Ester sono ufficialmente fuori rispettivamente da quarantena e isolamento. Agnese sta molto meglio e attende il tampone per verificare che si sia finalmente negativizzata". Lo scrive Matteonella sua ultima enwws. "di cuore, dunque, per i messaggi e un abbraccio virtuale a tutte le famiglie che stanno vivendo la nostra stessa esperienza, specie a quelle che hanno una forma grave e parenti costretti alla ospedalizzazione. Forza, siamo tutti con voi!", aggiunge il leader di Iv.

