**Covid: Renzi, 'arrivato il momento di riaprire ristoranti e teatri e abolire il coprifuoco'** (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr (Adnkronos) - "Penso e spero che sia arrivato il momento di iniziare a ripartire: riaprire scuola e università è doveroso e prioritario, sapete come la penso, ma credo anche che la svolta psicologica per il Paese arriverà soprattutto con l'abolizione della misura del coprifuoco e la riapertura dei ristoranti, dei teatri, degli spazi di socialità la sera. Solo allora inizierà l'uscita dal tunnel di questa lunga depressione". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Certo, tutto dovrà avvenire in modo ordinato, rispettoso delle regole, con precise procedure sanitarie. Non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina, logicamente, ma proprio per questo serve un progetto saggio e lungimirante. Io ho molta fiducia in Mario Draghi, anche su questo",

