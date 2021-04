Covid: ospedali in Sicilia, occupato il 19% dei posti in rianimazione (Di giovedì 8 aprile 2021) A livello regionale, in Sicilia, così come riportato nel monitoraggio dell’Agenas (aggiornato al 7 aprile), si registra una occupazione del 19 per cento delle terapie intensive, contro il 40 per cento del dato nazionale. Mentre, per quanto riguarda le degenze ordinarie, si rilevano ricoveri pari al 29 per cento, rispetto al 44 per cento della il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 8 aprile 2021) A livello regionale, in, così come riportato nel monitoraggio dell’Agenas (aggiornato al 7 aprile), si registra una occupazione del 19 per cento delle terapie intensive, contro il 40 per cento del dato nazionale. Mentre, per quanto riguarda le degenze ordinarie, si rilevano ricoveri pari al 29 per cento, rispetto al 44 per cento della il Mattino dinotizie.

