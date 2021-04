Covid, oltre mille morti nel Casertano da inizio pandemia (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha superato quota mille, nel Casertano, il numero di vittime del Covid da marzo 2020, da quando cioè iniziò la pandemia tuttora in corso. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta dà conto infatti di 15 decessi nelle ultime 24 ore – dato tra i più elevati tra quelli registrati su base quotidiana in dodici mesi – per un totale di 1005 persone decedute causa Coronavirus da inizio pandemia. oltre 900 vittime si sono registrate in poco più di cinque mesi, in particolare dal mese di novembre, quando partì la seconda ondata del Covid; al primo novembre erano infatti 96 le vittime fatte registrare dal Coronavirus in meno di otto mesi, da allora c’è stata una crescita esponenziale dei morti, con una media ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha superato quota, nel, il numero di vittime delda marzo 2020, da quando cioè iniziò latuttora in corso. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta dà conto infatti di 15 decessi nelle ultime 24 ore – dato tra i più elevati tra quelli registrati su base quotidiana in dodici mesi – per un totale di 1005 persone decedute causa Coronavirus da900 vittime si sono registrate in poco più di cinque mesi, in particolare dal mese di novembre, quando partì la seconda ondata del; al primo novembre erano infatti 96 le vittime fatte registrare dal Coronavirus in meno di otto mesi, da allora c’è stata una crescita esponenziale dei, con una media ...

