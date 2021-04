Covid, oggi 17.221 nuovi casi e 487 morti: il bollettino dell’8 aprile 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Covid Italia, bollettino oggi 8 aprile 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 17.221 Decessi: 487 Tamponi effettuati: 362.162 Terapie intensive: -20 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 544.330 casi totali: 3.717.602 Decessi: 112.861 Guariti: 3.060.411 In Italia oggi, giovedì 8 aprile 2021, si registrano 17.221 nuovi positivi e 487 morti. Ieri c’erano stati 13.708 nuovi casi e 627 morti. In totale sono stati effettuati 362.162 tamponi (ieri erano stati 339.939). L’indice di positività è in lieve aumento al 4,7 per cento, rispetto al 4 per cento di ieri. Le persone ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021)Italia,, contagi, guariti Ultime 24 ore: 17.221 Decessi: 487 Tamponi effettuati: 362.162 Terapie intensive: -20 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 544.330totali: 3.717.602 Decessi: 112.861 Guariti: 3.060.411 In Italia, giovedì 8, si registrano 17.221positivi e 487. Ieri c’erano stati 13.708e 627. In totale sono stati effettuati 362.162 tamponi (ieri erano stati 339.939). L’indice di positività è in lieve aumento al 4,7 per cento, rispetto al 4 per cento di ieri. Le persone ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid: risalgono i contagi (17.221), oggi 487 morti Oggi i nuovi casi sono 17.221, oltre 3.500 più di ieri. Sempre molto elevato il bilancio delle vittime: 487 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati addirittura 627). Cala di 20 unità il numero ...

Marco Revelli, il saluto del cdr E oggi, mentre ci raggiunge la notizia della sua morte, la mente corre ai ricordi: alle discussioni,... Prima che si affacciasse il Covid nei rari pranzi condivisi, per stemperare tensioni e lanciare ...

Coronavirus 8 aprile 2021: bollettino Covid oggi. Contagi in Italia ed Emilia Romagna

Covid, in Umbria diminuiscono contagi e terapie intensive. Il punto sul vaccino Nell'emergenza per la pandemia Covid 19 la situazione in Umbria sta migliorando. La curva epidemiologica è in discesa. Lo ha ...

