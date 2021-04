Covid Lombardia, vaccinazioni over 70: da oggi via alle prenotazioni (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 aprile 2021 - Mentre la Regione si prepara a chiedere il passaggio nella zona arancione partono da stamattina in Lombardia le prenotazioni per le vaccinazioni di chi ha tra i 70 e i 79 ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 aprile 2021 - Mentre la Regione si prepara a chiedere il passaggio nella zona arancione partono da stamattina inleper ledi chi ha tra i 70 e i 79 ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Lombardia 2.569 nuovi casi su 46.718 tamponi - Corriere : Vaccini in Lombardia, aperte da oggi in anticipo le prenotazioni per la fascia 70-75 anni - myrtamerlino : Chiara #Ferragni poteva decidere di far rumore o stare zitta. Ha deciso di parlare. ???? Brava Chiara perché non tut… - Italia_Notizie : Vaccino Covid Lombardia, aperte da oggi in anticipo le prenotazioni per la fascia 70-75 anni. Come si fa: la guida - raffo1900 : RT @LucillaMasini: Covid, Fontana: 'Chiederò di passare in zona arancione'. Qualcuno gli spieghi che occorrono dati certi: non è come chied… -