Covid Lazio | bollettino oggi 8 aprile 2021 | 1 240 nuovi casi | 37 i morti

Advertising

DiMarzio : La conferma è arrivata dalla moglie di #Inzaghi: positiva tutta la famiglia - repubblica : Covid sui mezzi pubblici, 28 casi nel Lazio. Blitz dei Nas: 'Virus su maniglie, poggiatesta e nelle sale d'attesa' - Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - occhio_notizie : Sono 1.240 i nuovi casi di #Covid registrati nella Regione #Lazio nelle ultime 24 ore. Il #bollettino di oggi, giov… - _dontbebad_ : RT @SaluteLazio: Vaccino anti Covid-19 Da sabato 10 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 63 - 62 anni (nati 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

... Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, delche mette a disposizione, in tre date, ...sempre sostenuto l'importanza della prevenzione quale strumento per contrastare l'avanzata del...L'allenatore dellaSimone Inzaghi è positivo al19: tutta la famiglia è contagiata, si trovano in isolamento ma stanno ...Eseguiti oltre 38mila test. D'Amato: "Il valore RT è in calo a 0.9 diminuiscono i focolai e l’incidenza, mentre rimane alta la pressione sugli ospedali ...La pandemia da Covid ha messo in secondo piano la cura di numerose patologie ... Non mancano, pero', le buone notizie: il Lazio fa infatti registrare percentuali positive, rispettivamente con un ...