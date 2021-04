Covid, la Sardegna a rischio zona rossa: venerdì la decisione ufficiale (Di giovedì 8 aprile 2021) Da lunedì la Sardegna rischia di trovarsi in zona rossa. Secondo quanto apprende l'ANSA, a determinare il cambio di colore sarebbe principalmente il valore dell'indice di contagiosità R(t) che in quest'ultima settimana, complice anche l'aumento di focolai localizzati in Comuni già finiti in zona rossa, è balzato ben oltre la soglia di 1,25. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) Da lunedì larischia di trovarsi in. Secondo quanto apprende l'ANSA, a determinare il cambio di colore sarebbe principalmente il valore dell'indice di contagiosità R(t) che in quest'ultima settimana, complice anche l'aumento di focolai localizzati in Comuni già finiti in, è balzato ben oltre la soglia di 1,25. L'articolo .

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, rara variante A.27 identificata in Sardegna #covid - angelinascanu : RT @GiaPettinelli: Covid: 305 casi in Sardegna, crescono ancora i ricoveri - Sardegna - - MagazineRC : Sardegna e Sicilia puntano a diventare isole #CovidFree’ per l'#estate 2021 e si appellano al governo. Tutti i det… - infoitinterno : Covid, i nuovi casi calano in Italia ma Sicilia e Sardegna sono eccezione - GiaPettinelli : Covid: 305 casi in Sardegna, crescono ancora i ricoveri - Sardegna - -