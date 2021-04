Covid, la Lombardia accelera: aperte le vaccinazioni per la fascia 70-75 anni (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo settimane di intoppi, ritardi e incertezze, la Lombardia dà finalmente un’accelerata sul fronte delle vaccinazioni. Da oggi è infatti possibile prenotare il vaccino anche per i cittadini che rientrano nella categoria 70-75 anni, come avviene già in altre regioni d’Italia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo settimane di intoppi, ritardi e incertezze, la Lombardia dà finalmente un’accelerata sul fronte delle vaccinazioni. Da oggi è infatti possibile prenotare il vaccino anche per i cittadini che rientrano nella categoria 70-75 anni, come avviene già in altre regioni d’Italia.

Advertising

SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: 'Chiederò di passare in zona arancione' - myrtamerlino : Chiara #Ferragni poteva decidere di far rumore o stare zitta. Ha deciso di parlare. ???? Brava Chiara perché non tut… - MarceVann : RT @CassioMagistris: Lombardia, Fontana: “Chiederò di passare in zona arancione. Vaccini? Da oggi prenotazioni per fascia 70-75 anni” RAGG… - jpbellotto : Ma anche no «Covid, in Lombardia ogni giorno gli stessi morti di un attentato. Così il dramma è diventato normale… - SimoneFioletti : RT @FloMassardi: ?? VIA ALLE PRENOTAZIONI DELLE VACCINAZIONI ANCHE PER I CITTADINI TRA I 70 E I 74 ANNI ?? Visto il buon andamento del siste… -