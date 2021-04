Covid Italia oggi | il report | “500mila vaccini al giorno un miraggio”

Advertising

Corriere : Con 43 vittime a settimana per milione di abitanti siamo il Paese con più decessi tra i principali Stati dell’Union… - La7tv : #dimartedi Covid, Roberto #Speranza (Ministro della Salute): 'Gli attacchi? Sbaglia chi fa politica sull'epidemia.… - NicolaPorro : Il mitico Franco Battaglia ci spiega gli ingredienti del successo coreano nel contrasto alla #pandemia. Il confront… - NazzarenoMi : RT @Blakmagic7: Manifestazioni in tutta Italia e come per magia i morti di covid salgono a 628 ..dati di ieri..puttanamiseriavigliacca s… - NazzarenoMi : RT @laperlaneranera: ????BRASILE Totale Superficie 8.514.877 km² Abitanti 210.147.125 morti Covid 341.000 ????ITALIA Totale Superficie 0.302.0… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

La regione Lombardia è stata anche ieri quella che ha fatto registrare più casi in, così come si evince dal consueto bollettino coronavirus. In attesa degli aggiornamenti di ... Vaccinocon ...Dinamica demografica durante la pandemia- 19 . Eravamo la piccola locomotiva del Centro, ora ci ritroviamo tra gli ultimi vagoni del convoglio nazionale. È vero che di questi tempi le locomotive sbuffano. Il modello lombardo ...Il governatore in conflitto con l'ultimo decreto covid dà l'opportunità alle famiglie di non mandare i figli in classe, lasciandoli a casa con la didattica a distanza ...AstraZeneca sì, AstraZeneca no, AstraZeneca forse. Sul vaccino anti-Covid che doveva essere la chiave di volta per far uscire l'Italia dalla pandemia restano ancora incognite e il tentativo dell'Ema, ...