Covid Italia, oggi 17.221 contagi e 487 morti: bollettino 8 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 17.221 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 8 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, nella tabella del ministero della Salute, altri 487 morti che portano il totale a 112.861 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore eseguiti 362.162 tamponi, l’indice di positività è al 4,75%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.663. LOMBARDIA – Sono 2.537 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 145 ‘debolmente positivi’. I tamponi eseguiti, secondo i dati della Regione Lombardia, sono stati 54.280, con un tasso di positività del 4,6%. I morti sono stati 130, per un totale da inizio pandemia di 31.503. EMILIA ROMAGNA – Sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 17.221 ida coronavirus in, 8, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri, nella tabella del ministero della Salute, altri 487che portano il totale a 112.861 dall’inizio dell’epidemia di-19. Nelle ultime 24 ore eseguiti 362.162 tamponi, l’indice di positività è al 4,75%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.663. LOMBARDIA – Sono 2.537 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 145 ‘debolmente positivi’. I tamponi eseguiti, secondo i dati della Regione Lombardia, sono stati 54.280, con un tasso di positività del 4,6%. Isono stati 130, per un totale da inizio pandemia di 31.503. EMILIA ROMAGNA – Sono ...

