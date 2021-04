Covid Italia, Consulenti lavoro: “Per sanitari obbligo vaccino senza sanzioni, impossibile licenziare” (Di giovedì 8 aprile 2021) Un ‘obbligo’ senza sanzioni per chi non vi adempie, squilibrato nelle responsabilità assegnate al datore di lavoro. Si potrebbe definire così, secondo la Fondazione studi Consulenti del lavoro, l’articolo 4 del decreto legge n.44/2021 che, con una “norma timida”, secondo i professionisti, ha introdotto l’obbligo vaccinale del personale sanitario per prevenire contagi da Covid-19. Nell’approfondimento di oggi 8 aprile, Fondazione studi analizza nel dettaglio le disposizioni contenute nel provvedimento: dall’iter per l’accertamento dell’obbligo vaccinale al diritto all’esenzione, fino alla distribuzione di oneri e responsabilità, con un focus sul ruolo del datore di lavoro cui spetta, in ogni caso, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Un ‘per chi non vi adempie, squilibrato nelle responsabilità assegnate al datore di. Si potrebbe definire così, secondo la Fondazione studidel, l’articolo 4 del decreto legge n.44/2021 che, con una “norma timida”, secondo i professionisti, ha introdotto l’vaccinale del personaleo per prevenire contagi da-19. Nell’approfondimento di oggi 8 aprile, Fondazione studi analizza nel dettaglio le disposizioni contenute nel provvedimento: dall’iter per l’accertamento dell’vaccinale al diritto all’esenzione, fino alla distribuzione di oneri e responsabilità, con un focus sul ruolo del datore dicui spetta, in ogni caso, la ...

