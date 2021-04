Covid, in Campania 1.933 nuovi casi ma cala la curva: 9,1%. Altri 50 morti (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 1.933 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 21.180 tamponi molecolari. I sintomatici sono 572. Sono 50 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania; di questi, 32 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania è 5.703. I nuovi guariti sono 1.979, il totale dei guariti sale a 254.178. In Campania sono 148 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.605 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 1.933 idi coronavirus emersi nelle ultime 24 ore indall’analisi di 21.180 tamponi molecolari. I sintomatici sono 572. Sono 50 idecessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione; di questi, 32 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi inè 5.703. Iguariti sono 1.979, il totale dei guariti sale a 254.178. Insono 148 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.605 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

