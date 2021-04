Covid, il piano del Governo per far ripartire il turismo: 'Il 2 giugno potrebbero riaprire gli alberghi' (Di giovedì 8 aprile 2021) Il turismo ripartirà con l'estate 2021 . Questa sembra essere una certezza anche se non si hanno ancora date che permettano di fare delle previsioni. La speranza del ministro del turismo, Massimo ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilripartirà con l'estate 2021 . Questa sembra essere una certezza anche se non si hanno ancora date che permettano di fare delle previsioni. La speranza del ministro del, Massimo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo britannico offrirà da venerdì prossimo all'intera popolazione la possibilità di effettuare due test rapi… - fattoquotidiano : Regno Unito, due test rapidi anti-Covid a settimana per tutti: il piano di prevenzione del governo - LaStampa : Coronavirus, grave un’insegnante al San Martino di Genova. I parenti: “Aveva fatto il vaccino AstraZeneca” - zazoomblog : Covid il piano del Governo per far ripartire il turismo: Il 2 giugno potrebbero riaprire gli alberghi - #Covid… - OttaviDeborah : RT @ultimenotizie: L'Italia raccomanda il vaccino #Astrazeneca agli over 60. Una decisione che cambia il piano vaccinale. L'annuncio è arri… -