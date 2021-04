Covid | il nuovo bollettino del ministero della Salute

(Di giovedì 8 aprile 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus all'8 aprile, che sale di 17.221 casi e 487 morti. Coronavirus, bilancio dell’8 aprile: 17.221 nuovi casi e 487 morti in più su Notizie.it.

Dal prossimo luglio - pandemia permettendo - sarà possibile diregalarsi un pic - nic nei giardini della regina, che riaprono dopo oltre un anno di forzata ...dei contagi e dei morti per......quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto inoltre di 1decesso ... Alto Adige, 124 nuovi casi e un decesso In Alto Adige sono 124 i nuovi casi di- 19 emersi ...FERRARA. Sette decessi, otto ricoveri e 88 nuovi positivi al coronavirus in provincia di Ferrara. Le vittime decedute nelle ultime 24 ore avevano tutte patologie pregresse. Secondo il bollettino sanit ...Veneto Il Veneto registra 1.241 contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 24 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. I nuovi positivi sono il risultato delle analisi di 44.878 tamponi, pari ad ...