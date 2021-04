COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: contagi diffusi tra Serino e Montoro (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.255 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 111 persone: – 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 4, residenti nel comune di Atripalda; – 5, residenti nel comune di Avella; – 8, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Candida; – 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Contrada; – 4, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 7, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Lioni; – 5, residenti nel comune di Manocalzati; – 3,residenti nel comune di Marzano di Nola; – 4,residenti nel comune di Mercogliano; – 3,residenti nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.255 tamponi effettuati sono risultate positive al111 persone: – 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 4, residenti nel comune di Atripalda; – 5, residenti nel comune di Avella; – 8, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Candida; – 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Contrada; – 4, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 7, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Lioni; – 5, residenti nel comune di Manocalzati; – 3,residenti nel comune di Marzano di Nola; – 4,residenti nel comune di Mercogliano; – 3,residenti nel comune ...

