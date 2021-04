Covid, i cinema italiani potrebbero riaprire a maggio seguendo l’esempio della Spagna (Di giovedì 8 aprile 2021) I cinema italiani potrebbero già riaprire a maggio. Lo rivela un link sul sito istituzionale della Direzione Generale cinema. Su Dgcnews.it viene spiegato che sul tavolo del capo gabinetto del Ministero della Cultura, Lorenzo Casini, c’è un “piano” per le riaperture a maggio 2021 delle sale italiane. l’esempio, viene scritto, è quello delle sale spagnole di Madrid e Barcellona. Mentre sul documento in mano a Casini sono stampate tre ipotesi di protocollo con una importante novità: l’aumento della capienza delle sale che passerebbe dal 25% al 40-50%. “Se rimane al 25% – scrivono su dgcinews – gli operatori ritengono impossibile ricominciare”. Si stanno anche studiando le diverse ipotesi per consentire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Igià. Lo rivela un link sul sito istituzionaleDirezione Generale. Su Dgcnews.it viene spiegato che sul tavolo del capo gabinetto del MinisteroCultura, Lorenzo Casini, c’è un “piano” per le riaperture a2021 delle sale italiane., viene scritto, è quello delle sale spagnole di Madrid e Barcellona. Mentre sul documento in mano a Casini sono stampate tre ipotesi di protocollo con una importante novità: l’aumentocapienza delle sale che passerebbe dal 25% al 40-50%. “Se rimane al 25% – scrivono su dgcinews – gli operatori ritengono impossibile ricominciare”. Si stanno anche studiando le diverse ipotesi per consentire ...

Advertising

FQMagazineit : Covid, i cinema italiani potrebbero riaprire a maggio seguendo l’esempio della Spagna - _itsGGG : RT @splendoreterno: l'italia è uno stato laico però in pieno covid le chiese rimangono aperte mentre teatri e cinema stanno chiusi - GiuseppePetrag5 : Un prete apre le porte di un ex cinema donatogli dalla città per far assistere alla messa i fedeli che non possono… - OFlOUCHOS : Ho letto del parroco che ha trasmesso la messa al cinema perché non entravano tutti in chiesa e ha potuto farlo sen… - crumbljng : lista dei film nominati agli oscar da recuperare: ? quelli che ho già visto tra quelli nominati sono stati tra i mi… -