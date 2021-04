Covid, Gimbe: “Piano vaccinale arranca e situazione ancora critica negli ospedali” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Piano vaccinale predisposto dal generale Figliuolo appare ancora ben lontano da raggiungere gli obiettivi prefissati per questo mese. Questo, insieme alla constatazione chela situazione ospedaliere resta ancora critica, il dato prevalente che emerge dal periodico monitoraggio dell’andamento epidemiologico operato dalla Fondazione Gimbe. Il nuovo monitoraggio, che prende a riferimento la settimana tra il 31 marzo e il 6 aprile, segnala una situazione di stabilità della curva epidemiologica – che determina una situazione di insostenibilità per il sistema ospedaliero, e indica una situazione complicata per la campagna vaccinale “resa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlpredisposto dal generale Figliuolo appareben lontano da raggiungere gli obiettivi prefissati per questo mese. Questo, insieme alla constatazione chelaere resta, il dato prevalente che emerge dal periodico monitoraggio dell’andamento epidemiologico operato dalla Fondazione. Il nuovo monitoraggio, che prende a riferimento la settimana tra il 31 marzo e il 6 aprile, segnala unadi stabilità della curva epidemiologica – che determina unadi insostenibilità per il sistemaero, e indica unacomplicata per la campagna“resa ...

Advertising

fanpage : Meno casi di #Covid per meno tamponi effettuati: il monitoraggio della Fondazione Gimbe - RaiNews : #coronavirus #covid19 #vaccinazioni. In base al monitoraggio #Gimbe ancora ai nastri di partenza la fascia 70-79 an… - Marilenapas : RT @RCN_101: #Covid_19 : #Gimbe, peggiora dato positivi/abitanti in #Calabria - anteprima24 : ** #Covid, #Gimbe: 'Piano vaccinale arranca e situazione ancora critica negli ospedali' ** - Marilenapas : RT @emergency_live: Covid, Gimbe: “Contagi in calo, in 14 regioni intensive sopra il 30%” @GIMBE @Cartabellotta -