(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "I governi devono continuare al'alladella". Ad affermarlo è il direttore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina, intervenendo a un dibattito sull'globale sottolineando la necessità in questa fase "disulleper tutti e dapertutto". Al termine della crisi, aggiunge, "avremo un'diversa non sarà un'peggiore se già da oggi iniziamo a pensarla sia dal punto di vista dell'istruzione, della maggiore flessibilità dei mercati del lavoro". Il direttore generale del Fmi guarda positivamente al piano infrastrutture green annunciato dal presidente degli Stati Uniti, ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Georgieva, 'sostenere economia fino a fine pandemia, concentrarsi su vaccinazioni'... - ansa_economia : Fmi: tasse su ricchi e su redditi alti per aiutare la ripresa e pagare i conti covid. Ridurrebbero disuguaglianze.… - TV7Benevento : Covid: Georgieva (Fmi), 'accelerare campagna vaccinale, evitare aumento disuguaglianze'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Georgieva

Metro

...ricchi e sui redditi alti per pagare le ingenti spese sanitarie legate alla pandemia ed aiutare la ripresa economica post. In particolare, il direttore generale dell'FMI, Kristalina, ...... ' le autorità politiche potrebbero considerare un contributo per la ripresa dal- 19, ... Le parole di KristalinaUn'ipotesi, quella del Fondo Monetario Internazionale, che porta quindi ...Ad affermarlo è il direttore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, intervenendo a un dibattito sull’economia globale sottolineando la necessità in questa fase “di ...Lo stato di New York ha deciso di aumentare le tasse sui milionari della Grande Mela. La città, capitale della ricchezza mondiale, rischia di svuotarsi ...