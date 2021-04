Covid Fvg, oggi 297 contagi e 29 morti: bollettino 8 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 297 i contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 8 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 29 morti di cui 7 dei giorni precedenti, ma registrati solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.193 tamponi molecolari con una percentuale di positività al 3,63% e 4.871 antigenici con una percentuale di positività al 3,28%. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 77 così come quelli in altri reparti che risultano essere 554. I decessi complessivamente ammontano a 3.453 così suddivisi: 733 a Trieste, 1.822 a Udine, 643 a Pordenone e 255 a Gorizia. I totalmente guariti sono 80.332, i clinicamente guariti 4.448, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 11.609. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 297 ida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 8. Nella tabella si fa riferimento ad altri 29di cui 7 dei giorni precedenti, ma registrati solo. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.193 tamponi molecolari con una percentuale di positività al 3,63% e 4.871 antigenici con una percentuale di positività al 3,28%. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 77 così come quelli in altri reparti che risultano essere 554. I decessi complessivamente ammontano a 3.453 così suddivisi: 733 a Trieste, 1.822 a Udine, 643 a Pordenone e 255 a Gorizia. I totalmente guariti sono 80.332, i clinicamente guariti 4.448, mentre quelli in isolamentoscendono a 11.609. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

