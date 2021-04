Covid, Figliuolo: “500mila vaccini al giorno entro fine mese” (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel giorno in cui il premier Mario Draghi incontra le Regioni per esaminare nel dettaglio il Recovery plan da presentare a Bruxelles, il commissario all’emergenza Covid fa un importante annuncio. “Il piano vaccinale non cambia – spiega il generale Francesco paolo Figliuolo -. A fine mese dobbiamo arrivare a 500mila dosi giornaliere.” Vaccinazioni a ritmo serrato “Da oggi (8 aprile, ndr.) – ha continuato il commissario – l’inoculazione del vaccino AstraZeneca è aperta alla platea dei 60-79 anni. Gli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose, riceveranno anche la seconda”. Figliuolo ha rilasciato queste dichiarazioni a Piediripa di Macerata parlando degli ultimi sviluppi sulla somministrazione del vaccino anglo-svedese AstraZeneca. La discussione su AstraZeneca Come ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelin cui il premier Mario Draghi incontra le Regioni per esaminare nel dettaglio il Recovery plan da presentare a Bruxelles, il commissario all’emergenzafa un importante annuncio. “Il piano vaccinale non cambia – spiega il generale Francesco paolo-. Adobbiamo arrivare adosi giornaliere.” Vaccinazioni a ritmo serrato “Da oggi (8 aprile, ndr.) – ha continuato il commissario – l’inoculazione del vaccino AstraZeneca è aperta alla platea dei 60-79 anni. Gli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose, riceveranno anche la seconda”.ha rilasciato queste dichiarazioni a Piediripa di Macerata parlando degli ultimi sviluppi sulla somministrazione del vaccino anglo-svedese AstraZeneca. La discussione su AstraZeneca Come ...

