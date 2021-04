Covid, Figliuolo: “500mila vaccinazioni al giorno”. AstraZeneca solo agli over 60 (Di giovedì 8 aprile 2021) Il commissario all’emergenza Covid fa un importante annuncio che può darci un po’ di speranza sull’accelerazione del piano vaccino contro il Coronavirus. “Il piano vaccinale non cambia – spiega il generale Francesco paolo Figliuolo -. A fine mese dobbiamo arrivare a 500mila dosi giornaliere.” A ritmo serrato “Da oggi (8 aprile, ndr.) – ha continuato il commissario – l’inoculazione del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 aprile 2021) Il commissario all’emergenzafa un importante annuncio che può darci un po’ di speranza sull’accelerazione del piano vaccino contro il Coronavirus. “Il piano vaccinale non cambia – spiega il generale Francesco paolo-. A fine mese dobbiamo arrivare adosi giornaliere.” A ritmo serrato “Da oggi (8 aprile, ndr.) – ha continuato il commissario – l’inoculazione del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

