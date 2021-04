Covid: esperto business Rosati, 'alternativa etica a sospensione rate mutui' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Labitalia) - "In tempo di Covid, insieme alla drastica diminuzione di fattori come ricchezza personale, reddito e capacità di spesa, aumentano di conseguenza le difficoltà nel fronteggiare spese fisse e onerose come le rate di un mutuo. Se è quindi vero che saranno in molti a beneficiare temporaneamente delle sospensioni delle aste, esistono soluzioni alternative più soddisfacenti e risolutive sia per il debitore che per il creditore, ed è proprio questo il momento giusto per ricorrervi". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia l'investitore ed esperto di business etico Cesare Rosati. L'esperto, che ha fondato la società benefit innovativa SalvaCasa, l'unica in Italia ad assistere senza pagare nulla le persone con problemi di insolvenza ipotecaria, sottolinea come spesso "la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Labitalia) - "In tempo di, insieme alla drastica diminuzione di fattori come ricchezza personale, reddito e capacità di spesa, aumentano di conseguenza le difficoltà nel fronteggiare spese fisse e onerose come ledi un mutuo. Se è quindi vero che saranno in molti a beneficiare temporaneamente delle sospensioni delle aste, esistono soluzioni alternative più soddisfacenti e risolutive sia per il debitore che per il creditore, ed è proprio questo il momento giusto per ricorrervi". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia l'investitore eddietico Cesare. L', che ha fondato la società benefit innovativa SalvaCasa, l'unica in Italia ad assistere senza pagare nulla le persone con problemi di insolvenza ipotecaria, sottolinea come spesso "la ...

