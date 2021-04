Covid: Draghi, 'confermo obiettivo 500mila vaccinazioni al giorno' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Sì, Figliuolo conferma. L'ho chiamato e mi ha confermato l'obiettivo" delle 500mila vaccinazioni al giorno entro la fine del mese corrente. Lo dice, rispondendo alla domanda di un cronista, il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Sì, Figliuolo conferma. L'ho chiamato e mi ha confermato l'" dellealentro la fine del mese corrente. Lo dice, rispondendo alla domanda di un cronista, il premier Marioin conferenza stampa.

