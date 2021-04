Covid: da lunedì in funzione nuovo hub vaccinale Villa Erba a Cernobbio (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Il nuovo hub vaccinale di Villa Erba a Cernobbio, in provincia di Como, entrerà a regime e sarà in funzione da lunedì 12 aprile e "costituirà il centro vaccinale di riferimento per il capoluogo lariano". Domani, saranno in visita all'hub alle 11 il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, e l'assessore alla Famiglia, Disabilità e Pari opportunità della Regione, Alessandra Locatelli. Con loro anche il direttore generale dell'Asst Lariana Fabio Banfi e il presidente di Villa Erba Filippo Arcioni. L'hub vaccinale a Villa Erba è stato una delle richieste del coordinatore della campagna vaccinale in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Ilhubdi, in provincia di Como, entrerà a regime e sarà inda12 aprile e "costituirà il centrodi riferimento per il capoluogo lariano". Domani, saranno in visita all'hub alle 11 il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, e l'assessore alla Famiglia, Disabilità e Pari opportunità della Regione, Alessandra Locatelli. Con loro anche il direttore generale dell'Asst Lariana Fabio Banfi e il presidente diFilippo Arcioni. L'hubè stato una delle richieste del coordinatore della campagnain ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Vaccini a Messina: attivo da lunedì un nuovo Hub a Patti nei locali della Concattredale Messina: decisione presa oggi dall'Asp insieme al Commissario Covid 19, grazie alla disponibilità dei locali per volontà dell'amministrazione comunale e della Curia Patti lunedì prossimo 12 aprile, avrà il suo hub vaccinale all'interno dei locali della ...

Agnone, attivato servizio per assistenza all'adesione alle vaccinazioni ...per il vaccino anti - Covid. Tutti i soggetti impossibilitati a dare adesione per la vaccinazione autonomamente potranno recarsi presso la sede comunale, muniti del proprio telefono, il lunedì e ...

Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in... ilmattino.it