Covid Campania, oggi 1.933 contagi: bollettino 8 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.933 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 8 aprile. Si registrano altri 50 morti: di questi, 32 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania è 5.703. Da ieri sono stati processati 21.180 tamponi molecolari. I nuovi guariti sono 1.979, il totale dei guariti sale a 254.178. In Campania sono 148 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.605 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. Intanto, nella regione è stata raggiunta e superata la soglia del milione di dosi di vaccino anti Covid somministrate. L'Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato i dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.933 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 8. Si registrano altri 50 morti: di questi, 32 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi inè 5.703. Da ieri sono stati processati 21.180 tamponi molecolari. I nuovi guariti sono 1.979, il totale dei guariti sale a 254.178. Insono 148 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 1.605 i pazientiricoverati in reparti di degenza. Intanto, nella regione è stata raggiunta e superata la soglia del milione di dosi di vaccino antisomministrate. L'Unità di crisi della Regioneha comunicato i dati ...

Advertising

GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - GiaPettinelli : Covid: Campania; quasi 2mila nuovi casi, incidenza 9,12% - Campania - - MundoNapoli : Covid-19, in Campania aumentano i casi - radioalfa : Covid-19 in Campania, tasso incidenza al 9,12%. Sono 1.933 i nuovi positivi - ErnestoRocco1 : Covid, tasso di positività in #Campania si conferma al 9% #Coronavirus -