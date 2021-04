Covid Campania, 1.933 nuovi positivi: comunicati 50 decessi (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.933 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 1.361 asintomatici e 572 sintomatici, su 21.180 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 50 decessi, 32 deceduti nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.979 guariti. positivi del giorno: 1.933 (*) di cui Asintomatici: 1.361 (*) Sintomatici: 572 (*) * positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 21.180 Tamponi antigenici del giorno: 6.794 ?Deceduti: 50 (**)? Totale deceduti: 5.703 Guariti: 1.979 Totale guariti: 254.178 ** 32 deceduti nelle ultime 48 ore, 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri.? ?Report posti letto su base ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.933 ial-19 in, di cui 1.361 asintomatici e 572 sintomatici, su 21.180 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 50, 32 deceduti nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.979 guariti.del giorno: 1.933 (*) di cui Asintomatici: 1.361 (*) Sintomatici: 572 (*) *, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 21.180 Tamponi antigenici del giorno: 6.794 ?Deceduti: 50 (**)? Totale deceduti: 5.703 Guariti: 1.979 Totale guariti: 254.178 ** 32 deceduti nelle ultime 48 ore, 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri.? ?Report posti letto su base ...

Advertising

GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - salernotoday : Covid-19: 1.933 i nuovi positivi in Campania, altri 50 decessi - napolista : Campania, il bollettino Covid: 1.933 positivi, tasso ancora in calo al 9,1% Oltre 21 mila tamponi processati. Regis… - zazoomblog : Vaccino anti Covid 19 in Campania: superato il milione di somministrazioni - #Vaccino #Covid #Campania: #superato - sgambfil : RT @mattinodinapoli: Crisi da Covid, lavoratori in ginocchio nelle perle del turismo in Campania -