Covid Brasile, oltre 340mila morti e 92mila contagi in 24 ore (Di giovedì 8 aprile 2021) Il ministero della Salute del Brasile ha annunciato che il paese ha superato la soglia dei 340mila morti per Coronavirus: il bilancio della giornata di ieri – meno alto di quello riferito alle 24 ore precedenti – resta comunque gravissimo: i morti per Covid-19 sono stati 3.829, contro gli oltre 4mila del giorno prima. I decessi totali, ha specificato il ministero, sono 340.776 da inizio pandemia. Nello stesso periodo i casi di contagio registrati sono stati 13.193.205, 92.625 dei quali nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Il ministero della Salute delha annunciato che il paese ha superato la soglia deiper Coronavirus: il bilancio della giornata di ieri – meno alto di quello riferito alle 24 ore precedenti – resta comunque gravissimo: iper-19 sono stati 3.829, contro gli4mila del giorno prima. I decessi totali, ha specificato il ministero, sono 340.776 da inizio pandemia. Nello stesso periodo i casi dio registrati sono stati 13.193.205, 92.625 dei quali nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Gazzetta_it : Brasile, #LuizAdriano, che combini? Positivo al Covid, va al supermercato e investe un pedone - fanpage : “Il Brasile è un reattore nucleare che ha innescato una reazione a catena ed è fuori controllo. È una Fukushima bio… - Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - FAXINANOPODER_ : RT @Corriere: Covid in Brasile: storia (e motivi) di una strage senza fine - ErreEffe7 : RT @Daniele_Manca: Covid in Brasile: storia (e motivi) di una strage senza fine. Poi «LOL», lo show che fa ridere. Ma non tutti. i #Podcast… -