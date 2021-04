Covid | Brasile in ansia per la nuova variante Spagna | via l' obbligo di mascherina

Advertising

Gazzetta_it : Brasile, #LuizAdriano, che combini? Positivo al Covid, va al supermercato e investe un pedone - fanpage : “Il Brasile è un reattore nucleare che ha innescato una reazione a catena ed è fuori controllo. È una Fukushima bio… - Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - perdigonperdido : RT @laperlaneranera: ????BRASILE Totale Superficie 8.514.877 km² Abitanti 210.147.125 morti Covid 341.000 ????ITALIA Totale Superficie 0.302.0… - NazzarenoMi : RT @laperlaneranera: ????BRASILE Totale Superficie 8.514.877 km² Abitanti 210.147.125 morti Covid 341.000 ????ITALIA Totale Superficie 0.302.0… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile

Situazione drammatica in, secondo Paese al mondo per contagi e morti per. Due giorni fa si è toccato il triste record di 4.195 decessi in 24 ore , seguiti dai 3.829 del giorno ..."Come disastro nucleare"/ 4000 morti in 24 ore "E' Fukushima biologica" BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 APRILE, POLEMICHE PER LA CAMPAGNA VACCINALE Intanto, in attesa che la ...Roma, 8 aprile 2021 - Mondo a più velocità nella lotta al Covid. Tra chi si allontana dalla fase critica, sognando di dimenticare definitivamente il Coronavirus e chi invece si ritrova travolto da un' ...AGI - Jair Bolsonaro è tornato a escludere un lockdown nazionale, pur invocato dai tecnici come misura per arginare il livello ormai critico della seconda ondata della pandemia in Brasile. Il Presiden ...