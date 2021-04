Covid, arene NBA verso riapertura completa nel prossimo autunno (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo ESPN la Nba dovrebbe ripartire nella prossima stagione con le arene completamente piene, grazie non solo alla campagna vaccinale che sta andando molto bene negli Stati Uniti, ma anche per via di una partnership con una azienda specializzata negli screening biometrici che fornirà un ‘passaporto sanitario’ per l’ingresso degli spettatori negli impianti. L’accordo, come riporta la tv americando citando fonti interne alla Lega, sta per essere annunciato ufficialmente. Il sistema prevede che i fan scarichino una app su cui caricare un documento di identità, che raccoglierà anche i risultati dei test e delle rilevazioni dei termoscanner prima dell’ingresso nei palazzetti, oltre a somministrare un questionario sullo stato di salute. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo ESPN la Nba dovrebbe ripartire nella prossima stagione con lemente piene, grazie non solo alla campagna vaccinale che sta andando molto bene negli Stati Uniti, ma anche per via di una partnership con una azienda specializzata negli screening biometrici che fornirà un ‘passaporto sanitario’ per l’ingresso degli spettatori negli impianti. L’accordo, come riporta la tv americando citando fonti interne alla Lega, sta per essere annunciato ufficialmente. Il sistema prevede che i fan scarichino una app su cui caricare un documento di identità, che raccoglierà anche i risultati dei test e delle rilevazioni dei termoscanner prima dell’ingresso nei palazzetti, oltre a somministrare un questionario sullo stato di salute. SportFace.

