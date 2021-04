Covid, a Napoli già 500 farmacie pronte per la campagna di vaccinazione (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 500 le farmacie tra Napoli e provincia che hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare alla campagna di vaccinazione Covid. Il dato è stato trasmesso al commissario Francesco Paolo Figliuolo tramite Federfarma nazionale che sta aggregando tutti i report provenienti dalle associazioni provinciali in modo da consentire alla struttura Commissariale di poter organizzare le vaccinazioni anche in farmacia. “Ha aderito oltre il 65% delle farmacie nostre iscritte”, spiega Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli. “Una percentuale altissima soprattutto se si considera che le farmacie aderenti sono quasi il triplo rispetto a quelle che stanno partecipando alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono 500 letrae provincia che hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare alladi. Il dato è stato trasmesso al commissario Francesco Paolo Figliuolo tramite Federfarma nazionale che sta aggregando tutti i report provenienti dalle associazioni provinciali in modo da consentire alla struttura Commissariale di poter organizzare le vaccinazioni anche in farmacia. “Ha aderito oltre il 65% dellenostre iscritte”, spiega Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma. “Una percentuale altissima soprattutto se si considera che leaderenti sono quasi il triplo rispetto a quelle che stanno partecipando alla ...

