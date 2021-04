Covid, 350 medici morti in Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) Covid Italia oggi, sono saliti a 350 i medici morti per la pandemia. Gli ultimi ‘caduti’ ricordati dalla Fnomceo, la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, sono Mitì Iachello, cardiologa in pensione, Maria Morelli, medico di medicina generale e neuropsichiatra infantile, Paolo Viglierchio, ex primario di medicina, in pensione e Marco Toccafondi, medico di medicina generale in pensione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021)oggi, sono saliti a 350 iper la pandemia. Gli ultimi ‘caduti’ ricordati dalla Fnomceo, la Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri, sono Mitì Iachello, cardiologa in pensione, Maria Morelli, medico dina generale e neuropsichiatra infantile, Paolo Viglierchio, ex primario dina, in pensione e Marco Toccafondi, medico dina generale in pensione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

