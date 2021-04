Advertising

trekking_tv : Covid-19 Campania: Raggiunta quota 1 milione di vaccinazioni - RedazioneTvcity : Vaccini Covid Campania, raggiunta quota 1 milione di dosi somministrate - - anteprima24 : ** Covid-19, raggiunta quota 1 milione di #Vaccinazioni in Campania ** - canale58 : Attualità - Covid-19, vaccinazioni: raggiunta quota 1 milione in Campania - irpiniatimes1 : Covid-19, Vaccinazioni: raggiunta quota 1 milione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid raggiunta

TGCOM

... la Sampdoria nonostante la salvezza ormaigiocherà una partita basata sulla densità al ... "Juve - Napoli è l'esempio di un tempo di calcio sgangherato" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB: ...... anche attraverso il ruolo di facilitatore svolto da Confartigianato Taxi, si èuna ... in un periodo in cui, con la campagna di vaccinazioni anti- 19 in corso, possono averne maggiore ...Intanto sfiorano il milione, per la precisione sono 996.486, le somministrazioni dei vaccini contro il coronavirus effettuate in regione Campania. A ricevere la prima dose sono stati 723.229 cittadini ...Si comunicano i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 13.30, quando, in Campania, è stata raggiunta la soglia del milione di somministrazioni di dosi. Complessivamente sono stati vaccinati con l ...