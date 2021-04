Covid-19, Mastella: “Se Benevento ancora in zona rossa farò lo sciopero della fame” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – È da un mese in zona rossa la Regione Campania a causa dei numerosi contagi. Ad essere penalizzate sono tutte le Province, nonostante in alcune zone i casi siano notevolmente inferiori rispetto alle grandi città. Ed è proprio questo il punto chiave della protesta che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha portato avanti questa mattina durante la trasmissione “Un giorno da pecora” in onda su Rai Radio 1, annunciando uno sciopero della fame. “Iniziamo a dare una mano ed una speranza alla povera gente che soffre, di queste persone ho ricevuto anche una delegazione. E vi dico una cosa: io chiedo che le province siano considerate come tali, perché ad esempio fare zona ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È da un mese inla Regione Campania a causa dei numerosi contagi. Ad essere penalizzate sono tutte le Province, nonostante in alcune zone i casi siano notevolmente inferiori rispetto alle grandi città. Ed è proprio questo il punto chiaveprotesta che il sindaco di, Clemente, ha portato avanti questa mattina durante la trasmissione “Un giorno da pecora” in onda su Rai Radio 1, annunciando uno. “Iniziamo a dare una mano ed una speranza alla povera gente che soffre, di queste persone ho ricevuto anche una delegazione. E vi dico una cosa: io chiedo che le province siano considerate come tali, perché ad esempio fare...

