Covid-19 | la Germania avvia colloqui per un eventuale acquisto del vaccino russo Sputnik V

Advertising

CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - Raffael14504018 : @EleonoraEvi Moratti vergogna ???? SPERANZA E CONTE SANTISSIMI SUBITO....+102 mila morti e una nazione MORTA!!!! - rostili : RT @FnpCisl: L’ultimo report @istsupsan fissa a 81 anni l’età media dei pazienti deceduti tra coloro che sono risultati positivi al #Covid… - Dan_passover : RT @jeperego: #Germania. Lunedì 12 riapriranno le #scuole dopo le vacanze pasquali. In Baviera con queste modalità: - tutti gli studenti,… - mingrone75 : RT @FnpCisl: L’ultimo report @istsupsan fissa a 81 anni l’età media dei pazienti deceduti tra coloro che sono risultati positivi al #Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Adnkronos

Quanto alla, quella dei tedeschi è una decisione solo politica, dettata dal fatto che lì c'...over 60 'Concordo in pieno' con l'indicazione di un uso preferenziale del vaccino anti -di ...Affrontare con coraggio la crisi prodotta dalla pandemia da- 19 e la crisi climatica " ha ...emissioni (30 milioni di tonnellate di Co2) nettamente inferiori a Francia (76 milioni) e(...Possiamo dire di essere forse ad un punto di svolta nella lotta al Coronavirus, come ha reso noto il generale ... di casa”, come ha ricordato Figliuolo, Francia, Belgio, Germania e Spagna.La Danimarca, la Germania, la Svizzera e ora la Svezia ... che il 31 marzo ha offerto il proprio contributo riguardante la sensibilizzazione in materia di lotta al covid. Contributo postale, ...