Covid-19, Italia: il bollettino di oggi, giovedì 8 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua l’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia Covid. Nuovi contagi, guariti e terapie intensive: ecco i dati nel bollettino oggi I dati offerti dalla Protezione Civile mostrano una curva in discesa rispetto ai numeri di una settimana fa, in cui i dati registravano gli oltre 23.000 contagi. Quelli di oggi appaiono, invece, dati diversi, ma comunque in aumento rispetto a ieri, vediamo nel dettaglio il bollettino: Il bollettino I dati di oggi registrano un notevole incremento dei contagi, rispetto a quelli segnalati dal bollettino di ieri. oggi, infatti, i nuovi contagi salgono a 17.221, mentre cala leggermente il numero dei decessi (487). Diminuiscono anche i posti occupati in terapia intensiva (-20) e i numeri dei ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua l’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia. Nuovi contagi, guariti e terapie intensive: ecco i dati nelI dati offerti dalla Protezione Civile mostrano una curva in discesa rispetto ai numeri di una settimana fa, in cui i dati registravano gli oltre 23.000 contagi. Quelli diappaiono, invece, dati diversi, ma comunque in aumento rispetto a ieri, vediamo nel dettaglio il: IlI dati diregistrano un notevole incremento dei contagi, rispetto a quelli segnalati daldi ieri., infatti, i nuovi contagi salgono a 17.221, mentre cala leggermente il numero dei decessi (487). Diminuiscono anche i posti occupati in terapia intensiva (-20) e i numeri dei ...

