Covid-19, il bollettino del Ministero Della Salute dell'8 aprile 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tutti i dati dell'epidemia da Covid-19 aggiornati ad oggi 8 aprile 2021, sono stati resi noti dal Ministero Della Salute tramite il bollettino quotidiano Il Ministero Della Salute, per mezzo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Covid: risalgono i contagi (17.221), oggi 487 morti - Sono ancora preoccupanti i dati rilevati dal Bollettino del ministero della salute. Oggi i nuovi casi sono 17.221, oltre 3.500 più di ieri. Sempre molto elevato il bilancio delle vittime: 487 morti ...

Coronavirus, ultime notizie: altri 17.221 casi e 487 vittime Sono alcuni dei dati del bollettino Covid - 19 del Veneto resi noti in conferenza stampa dal presidente della Regione, Luca Zaia. TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE 1.153 nuovi casi ...

Covid, bollettino oggi 8 aprile: 17.221 i positivi, 487 le vittime ilmessaggero.it Covid Lombardia, oggi 2.537 contagi e 130 morti: bollettino 8 aprile Sono 2.537 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 8 aprile. Si registrano altri 130 morti, che portano a 31.503 il totale dei decessi nella regione ...

Coronavirus, oggi 17mila 221 nuovi casi e 487 morti Roma – Coronavirus, oggi 17mila 221 nuovi casi e 487 morti. Sono i dati diffusi sui contagi dal ministero della Salute nell’odierno bollettino. Ieri i positivi erano 13mila 708 e le vittime 627 (112mi ...

