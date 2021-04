(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono sei le persone decedute nelle ultime 24 ore all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Tutte le persone decedute nel principale nosocomio sannita erano residenti nella Provincia di Benevento. Si tratta di due uomini Benevento, 71 e 73 anni, un uomo di San Giorgio La Molara di 80 anni, due donne di Baselice, di 72 e 85 anni e un uomo di 58 anni di Foglianise Oltre ai, si registra la dimissione di 8 pazienti. Sette residentie uno residente in altre province. Attualmente i pazienti ricoverati nella struttura sanitaria di via Pacevecchia sono 85. Dei pazienti ricoverati 68 sono residenti nella provincia sannita, mentre 17 residenti in altre province. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Covid-19, boom di #Decessi al 'San Pio': morti sei sanniti ** - voceditalia : Covid Argentina: nuove restrizioni dopo boom di contagi - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Palermo Covid, 60 studenti positivi nelle scuole di Partinico e Borgetto - corrmezzogiorno : #Palermo Covid, 60 studenti positivi nelle scuole di Partinico e Borgetto - utzi_26 : @gabbores Gab, il Covid è roba di settembre. Ha saltato solo Crotone e Kiev per il Covid. Anzi il boom lo ha avuto dopo il covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid boom

La Repubblica

...vaccino Vaxzevria continua a essere indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di... Visto ildi rinunce e disdette di persone che hanno ricevuto la prima dose e non vogliono fare ...L'EPIDEMIA Vaccinia Napoli, sono 500 le farmacie pronte a somministrare... Molti i commenti ... alla mente dei meridionali i cartelli della vergogna comparsi nella Torino degli anni del...Da martedì 6 aprile le Marche sono tornate in zona arancione. Riaprono tutti i negozi, compresi parrucchieri, centri estetici e barbieri, ma non bar e ristoranti che possono solo effettuare asporto o ...Boom di contagi da Covid nella zona rossa di Partinico e Borgetto, nel Palermitano, dove le scuole restano chiuse . «Abbiamo deciso la chiusura delle scuole anche alla luce dei dati comunicati dall’As ...