Costa (Min. Salute): «Per il prossimo campionato confido si possa ripartire con il pubblico» (Di giovedì 8 aprile 2021) Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della riapertura degli stadi Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della riapertura degli stadi. «Europei con il pubblico in Italia? Il Governo ha dato indicazione chiara dopo la richiesta della UEFA. Vogliamo che gli Europei si svolgano anche in Italia, perché è un segnale di fiducia. Se il piano vaccinale continua dobbiamo dare il piano con date per aperture. Spero che dalla prossima settimana potremo provare a calendarizzare le riaperture degli esercizi commerciali che necessitano di tempo per prepararsi.Lo sport è importante per il nostro paese. Per il prossimo campionato confido si ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Andrea, sottosegretario di Stato alla, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della riapertura degli stadi Andrea, sottosegretario di Stato alla, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della riapertura degli stadi. «Europei con ilin Italia? Il Governo ha dato indicazione chiara dopo la richiesta della UEFA. Vogliamo che gli Europei si svolgano anche in Italia, perché è un segnale di fiducia. Se il piano vaccinale continua dobbiamo dare il piano con date per aperture. Spero che dalla prossima settimana potremo provare a calendarizzare le riaperture degli esercizi commerciali che necessitano di tempo per prepararsi.Lo sport è importante per il nostro paese. Per ilsi ...

