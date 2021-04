Corruzione, cinque arresti nel Milanese: c’è anche il sindaco di Opera. Asfalto interrato nel Parco agricolo (Di giovedì 8 aprile 2021) Peculato, Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Questi i reati contestati, a vario titolo, contestati al sindaco, Antonino Nucera, e alla dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Opera (Milano), oltre a tre imprenditori edili, arrestati questa mattina dai Carabinieri. Per loro il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura dei domiciliari. Tra gli illeciti anche l’interramento di rifiuti nel Parco agricolo Sud Milano. I militari, su rodine della Dda di Milano, hanno eseguito il provvedimento nelle province di Milano, Lodi, Brescia, Varese e Messina. L’inchiesta – coordinata dai procuratori Aggiunti, Alessandra Dolci e Maurizio Romanelli, e dai sostituti Silvia Bonardi e Stefano Civardi, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Peculato,per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Questi i reati contestati, a vario titolo, contestati al, Antonino Nucera, e alla dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di(Milano), oltre a tre imprenditori edili, arrestati questa mattina dai Carabinieri. Per loro il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura dei domiciliari. Tra gli illecitil’interramento di rifiuti nelSud Milano. I militari, su rodine della Dda di Milano, hanno eseguito il provvedimento nelle province di Milano, Lodi, Brescia, Varese e Messina. L’inchiesta – coordinata dai procuratori Aggiunti, Alessandra Dolci e Maurizio Romanelli, e dai sostituti Silvia Bonardi e Stefano Civardi, e ...

