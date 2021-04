Coronavirus: un farmaco antiparassitario riesce a bloccare il danno polmonare (Di giovedì 8 aprile 2021) La rivista Nature ha pubblicato un'importante ricerca che dimostra come un farmaco antiparassitario utilizzato da oltre cinquant'anni sia in grado di bloccare i danni ai polmoni causati dall'infezione di SARS-COV-2. Un gruppo di ricercatori della King's College London, dell'Università di Trieste e del Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologie (Icgeb) di Trieste hanno infatti identificato il meccanismo che porta alla fusione delle cellule infettate dal Covid. farmaco antiparassitario in grado di bloccare infezione polmonare da Covid La lotta al Coronavirus continua a ritmi freneti e per questo molti ricercatori stanno continuando a cercare dei farmaci in grado di ridurre gli effetti sulla salute del virus. Sulla rivista Nature è stato pubblicato ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 8 aprile 2021) La rivista Nature ha pubblicato un'importante ricerca che dimostra come unutilizzato da oltre cinquant'anni sia in grado dii danni ai polmoni causati dall'infezione di SARS-COV-2. Un gruppo di ricercatori della King's College London, dell'Università di Trieste e del Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologie (Icgeb) di Trieste hanno infatti identificato il meccanismo che porta alla fusione delle cellule infettate dal Covid.in grado diinfezioneda Covid La lotta alcontinua a ritmi freneti e per questo molti ricercatori stanno continuando a cercare dei farmaci in grado di ridurre gli effetti sulla salute del virus. Sulla rivista Nature è stato pubblicato ...

