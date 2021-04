Coronavirus, quasi 2000 nuovi positivi in Campania: registrati altri 50 decessi (Di giovedì 8 aprile 2021) Botti (Istituto Pascale): 'La sperimentazione del vaccino italiano procede bene' 8 aprile 2021 Vaccinazioni, Campania a rilento. De Luca: 'Qui meno dipendenti e meno dosi' 8 aprile 2021 Vaccinazioni a ... Leggi su napolitoday (Di giovedì 8 aprile 2021) Botti (Istituto Pascale): 'La sperimentazione del vaccino italiano procede bene' 8 aprile 2021 Vaccinazioni,a rilento. De Luca: 'Qui meno dipendenti e meno dosi' 8 aprile 2021 Vaccinazioni a ...

Advertising

LaTorre1905 : #Covid #Campania, quasi 2mila nuovi casi: incidenza 9,12% per ulteriori info clicca qui - angheran70 : RT @MeteoWeb_eu: #Coronavirus, domani le ordinanze per il nuovo cambio colori: la situazione migliora, (quasi) tutt'Italia torna in arancio… - infoitinterno : Coronavirus, in Piemonte quasi 22mila vaccinati in un giorno: oggi al via le preadesioni per gli over 60 - EmMicucci : #Coronavirus #Draghi: #Astrazeneca, passiamo quasi automaticamente da situazione in cui non avevamo #vaccini a situ… - RitaC70 : Covid, in Sicilia quasi mille nuovi casi (396 nel Palermitano): impennata dei ricoveri -