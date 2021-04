Coronavirus nel Lazio, il bollettino di giovedì 8 aprile 2021: 1240 nuovi casi e 37 morti (Di giovedì 8 aprile 2021) nel Lazio, il bollettino di giovedì 8 aprile 2021 : sono 1240 (554 a Roma città) i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore su oltre 38mila test tra tamponi e antigenici. L'Assessorato regionale alla ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) nel, ildi: sono(554 a Roma città) iaccertati nelle ultime 24 ore su oltre 38mila test tra tamponi e antigenici. L'Assessorato regionale alla ...

repubblica : Coronavirus nel mondo: in Brasile oltre 4 mila vittime in 24 ore, la Turchia sfiora i 50 mila casi al giorno - repubblica : Coronavirus nel mondo: scoperta una nuova variante in Brasile. Spagna, AstraZeneca solo agli over 60 - stanzaselvaggia : Nel frattempo a Mumbai 9000 casi di coronavirus in 24 ore. - QuiNewsPisa : Covid, 134 nuovi positivi e un decesso nel Pisano - MPerardi : Ma esiste davvero qualche imbecille ancora convinto che a maggio possa ancora esserci il #coprifuoco e il sistema d… -