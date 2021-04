Coronavirus, la decisione dell’Italia su AstraZeneca: uso preferenziale ad over 60. Verso il monitoraggio Iss, le Regioni che potrebbero cambiare colore – LIVE (Di giovedì 8 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 10.30 – Verso il nuovo monitoraggio Iss, l’Italia è più Arancione. Le Regioni che potrebbero cambiare colore 9.55 – AstraZeneca e trombosi, i sintomi da controllare. Quando contattare il medico 9.20 – Come cambia la campagna di vaccinazione dopo le nuove indicazioni su AstraZeneca 8.02 – Limitazioni ad AstraZeneca, la circolare del Ministero. Cosa deve fare chi ha già ricevuto la prima dose? 22.40 – Simone Inzaghi positivo al Coronavirus Simone ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 10.30 –il nuovoIss, l’Italia è più Arancione. Leche9.55 –e trombosi, i sintomi da controllare. Quando contattare il medico 9.20 – Come cambia la campagna di vaccinazione dopo le nuove indicazioni su8.02 – Limitazioni ad, la circolare del Ministero. Cosa deve fare chi ha già ricevuto la prima dose? 22.40 – Simone Inzaghi positivo alSimone ...

Advertising

MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, Regno Unito sconsiglia vaccino AstraZeneca agli under 30: La decisione della Mhra, l’autorità br… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, Regno Unito sconsiglia vaccino AstraZeneca agli under 30: La decisione della Mhra, l’aut… - NewSicilia : #Newsicilia Ancora restrizioni a seguito della #zonarossa a #Palermo - zazoomblog : Coronavirus la decisione dell’Italia su AstraZeneca: uso preferenziale ad over 60 – LIVE - #Coronavirus #decisione… - websalute : #AstraZeneca, in Italia consigliato uso su #over60. #EMA: “decisione ai Paesi” >>> -