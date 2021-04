Coronavirus, la decisione dell’Italia su AstraZeneca: uso preferenziale ad over 60 – LIVE (Di giovedì 8 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.02 – Limitazioni ad AstraZeneca, la circolare del Ministero. Cosa deve fare chi ha già ricevuto la prima dose? 22.40 – Simone Inzaghi positivo al Coronavirus Simone Inzaghi21.00 – AstraZeneca, in Italia uso preferenziale per gli over 60 Vaccino Covid17.40 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 aprile Coronavirus16.30 – Ema, possibile nesso tra trombosi rare e vaccino AstraZeneca ma benefici superano i rischi Vaccino Covid16.00 – Gelmini: “Riaperture dal 20 aprile” Mariastella ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.02 – Limitazioni ad, la circolare del Ministero. Cosa deve fare chi ha già ricevuto la prima dose? 22.40 – Simone Inzaghi positivo alSimone Inzaghi21.00 –, in Italia usoper gli60 Vaccino Covid17.40 –in Italia, il bollettino del 7 aprile16.30 – Ema, possibile nesso tra trombosi rare e vaccinoma benefici superano i rischi Vaccino Covid16.00 – Gelmini: “Riaperture dal 20 aprile” Mariastella ...

Advertising

websalute : #AstraZeneca, in Italia consigliato uso su #over60. #EMA: “decisione ai Paesi” >>> - giannileft : RT @fanpage: 'La decisione è stata presa in via precauzionale, ma il vaccino è utilizzabile in tutte le fasce di popolazione' - fanpage : 'La decisione è stata presa in via precauzionale, ma il vaccino è utilizzabile in tutte le fasce di popolazione' - pimpi59 : RT @Miti_Vigliero: #PonzioPilatEma #fatevobis Astrazeneca, l'Ema lascia ai singoli Stati la decisione su eventuali restrizioni https://t.c… - Miti_Vigliero : #PonzioPilatEma #fatevobis Astrazeneca, l'Ema lascia ai singoli Stati la decisione su eventuali restrizioni -