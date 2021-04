Coronavirus Italia oggi: il bollettino per l’8 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo i 13.708 nuovi positivi e 627 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 8 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile : articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi positivi di oggi 8 aprile nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5589 tamponi: 2828 nel percorso nuove diagnosi (di cui 804 nello screening con percorso Antigenico) e 2761 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 490 (91 in provincia di Macerata, 149 in provincia di Ancona, 152 in provincia di Pesaro-Urbino, 20 in provincia di Fermo, 63 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori regione). In Basilicata sono 169 i nuovi casi di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo i 13.708 nuovi positivi e 627 decessi di ieri la situazione dei contagi diincon ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile : articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi positivi dinelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5589 tamponi: 2828 nel percorso nuove diagnosi (di cui 804 nello screening con percorso Antigenico) e 2761 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 490 (91 in provincia di Macerata, 149 in provincia di Ancona, 152 in provincia di Pesaro-Urbino, 20 in provincia di Fermo, 63 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori regione). In Basilicata sono 169 i nuovi casi di ...

