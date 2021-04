Coronavirus in Italia | il bollettino delle ultime 24 ore

(Di giovedì 8 aprile 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 8 aprile Sono 17.221 i nuovi casi innelle24 ore su oltre 362mila tamponi. Tasso di positività che risale al 4,75%. Se si considerano solo i molecolari è dell’8,2%. In calo sia i morti (487) che gli ingressi in terapia intensiva (259). Continua a diminuire la pressione sui servizi sanitari. La Lombarda (+2.537) è la regione con più casi seguita da Puglia ...

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti - Corriere : In Spagna ridotto l’obbligo di mascherina all’aperto - cronaca_news : Coronavirus, bollettino 8 aprile: 17.221 nuovi contagi, 487 i morti. Tasso di positività stabile al 4,7%… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

... Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 e Nokia C10, quest'ultimo però non commercializzato in- ... "Gli ultimi dodici mesi sono stati senza dubbio impegnativi (per via del, ndr) ma ci hanno ...- - > Leggi Anche, la situazione dei contagi in: la mappa e i grafici interattivi, Gimbe: il contagio rallenta, ma crollano i tamponi Il monitoraggio della fondazione ...Scoperta società rumena che vendeva senza autorizzazione olio Cbd integrato con vitamina D dalle presunte proprietà terapeutiche e miracolose contro il virus ...E' partito ad Offagna il progetto dell'ospedale Torrette, Ricovai-19, su 25 cittadini che, grazie ad un'apparecchatura tecnologica, verranno monitorati in modo da razionalizzare cure, terapie e limita ...