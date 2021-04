Coronavirus. ImolaOggi e l’inesistente risposta del British Medical Journal contro l’obbligo vaccinale ai medici (Di giovedì 8 aprile 2021) Riceviamo una segnalazione Whatsapp in merito a un articolo di ImolaOggi dal titolo «Obbligo vaccinale, Tiboni (MIC): “dichiarazione esplosiva del British Medical Journal”» del 6 aprile 2021. Il sito in questione, noto già per episodi di disinformazione come la lettera falsa di un Carabiniere a Ilaria Cucchi, riporta come fonte una presunta PEC inviata a Mario Draghi e Roberto Speranza insieme al link della presunta risposta del British Medical Journal sul tema vaccinazioni anti Covid19, ma c’è un grosso errore! A fornire la prova dell’inesistenza della riposta a firma della prestigiosa rivista scientifica è proprio ImolaOggi. Infatti, il testo citato nell’articolo è lo stesso presente in una ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Riceviamo una segnalazione Whatsapp in merito a un articolo didal titolo «Obbligo, Tiboni (MIC): “dichiarazione esplosiva del”» del 6 aprile 2021. Il sito in questione, noto già per episodi di disinformazione come la lettera falsa di un Carabiniere a Ilaria Cucchi, riporta come fonte una presunta PEC inviata a Mario Draghi e Roberto Speranza insieme al link della presuntadelsul tema vaccinazioni anti Covid19, ma c’è un grosso errore! A fornire la prova dell’inesistenza della riposta a firma della prestigiosa rivista scientifica è proprio. Infatti, il testo citato nell’articolo è lo stesso presente in una ...

